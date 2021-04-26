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Не город, а мечта: россияне назвали признаки идеального города

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8 апреля 2021

Больше половины хотели бы что-то изменить в своем городе, показал опрос Ситимобил. Респонденты хотят улучшения транспортной инфраструктуры, появления новых видов транспорта, таких как каршеринг, электросамокаты и велосипеды, а также благоустройства и озеленения своих городов.

Четверть россиян добирается до работы или учебы больше 1 часа. 80% опрошенных хотели бы, чтобы эта дорога занимала не более 30 минут в день, но сейчас такая возможность есть менее чем у половины респондентов. Улучшить транспортную инфраструктуру, по мнению россиян можно, сделав такси более распространенным, чтобы снизить время ожидания, или увеличив количество маршруток – варианты отметили по 34% респондентов. Также помочь должны новые виды наземного транспорта и уменьшение количества личных автомобилей в городе (такой вариант выбрали по 28%) и развитие каршеринга (9%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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