Экс-губернатору Дмитрию Мезенцеву присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области». Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев. Он удостоен звания за особо выдающиеся заслуги, способствующие развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Дмитрий Мезенцев с 2009 по 2012 год занимал пост Губернатора Иркутской области. За этот период он стал инициатором глобальной реконструкции целого квартала старых деревянных домов в центре Иркутска. До сих пор жители всей Иркутской области благодарны бывшему губернатору за появление «Иркутской слободы» или так называемого «130 квартала».

С 2012 года Дмитрий Мезенцев занимал пост генерального секретаря государств ШОС, затем был наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от Сахалинской области. 6 июня 2016 года избран председателем Общества российско-китайской дружбы. 30 апреля 2019 года был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Белоруссии. В настоящее время Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии.