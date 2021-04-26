Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда

Соглашении об ограничении добычи нефти ОПЕК+ в условиях новых климатических ограничений «может быть даже навсегда». Об этом бизнесмен Леонид Федун заявил в интервью телеканалу РБК.

Соглашение о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки, которое после обвала нефтяных котировок заключили год назад страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, начало действовать 1 мая 2020 года.

Оно рассчитано на два года (до начала мая 2022 года) и предусматривает постепенное увеличение объема добычи.

В прошлом году цены на нефть марки Urals рухнули в четыре раза, до $18 за барр., а американская WTI впервые в истории упала ниже нуля. Участникам нефтяного рынка «удалось пройти по грани» и «избежать катастрофы», отмечает Федун.