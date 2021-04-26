В Иркутской области зафиксированы неоднородные результаты: сельское хозяйство и строительство растет, промышленность и розничная торговля падает. Иркутскстат опубликовал основные показатели за март.

Индекс промышленного производства в Иркутской области в январе-марте 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,1%. Падение промпроизводства связано со снижением добычи полезных ископаемых на 11,9%. Так добыча металлических руд рухнула на 19,5%, угля – на 14,6%, сырой нефти и природного газа – на 10,5%.

Розничная торговля до сих пор ощущает влияние пандемии. Оборот в январе-марте 2021г. составил 103,8 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 99,6% к соответствующему периоду 2020г.

Тем не менее, несмотря на пандемию, некоторые отрасли в Иркутской области показывают рост.

Так, на 1 апреля 2021г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наличие крупного рогатого скота увеличилось на 5,7%, птицы – на 2,1%, свиней – на 1,4%. Поголовье овец и коз сократилось на 4,0%. Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 4,6% меньше, чем в январе-марте 2020г., молока больше на 1,5, яиц – на 0,6%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности “строительство”, в январе-марте 2021 г. составил 46,8 млрд. рублей, что в 3,3 раза больше, чем в предыдущем году.