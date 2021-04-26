Микрокредитную организацию в Иркутске оштрафовали за звонки родственникам должника

Отец и дочь обратились в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области с жалобой на звонки сотрудников микрокредитной компании, требовавших оплатить задолженность за их родственницу.

По фактам, изложенным в поступивших от иркутян заявлениях, была проведена проверка. Выяснилось, что гражданам поступали звонки с требованиями погасить задолженность за родную сестру мужчины по несколько раз в день. При этом родственница не давала согласия на взаимодействие с третьими лицами по вопросам ее задолженности.

В результате, Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес решение о привлечении микрокредитной компании к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.