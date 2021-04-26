Игорь Кобзев посетил праздник русского хоккея в Иркутске

На мероприятие приехали 16 команд.

– География турнира расширяется с каждым разом. Сильный состав участников. И много болельщиков, которые сделали эти дни, а особенно финальный матч, такими яркими и наполненными эмоциями. Не каждая команда суперлиги собирает столько зрителей, сколько к нам пришло на матчи любительских команд, – пишет губернатор на своей странице в Инстаграм.

Игорь Кобзев выразил благодарность команде «Юность-Регион», которые стали обладателями Кубка губернатора Иркутской области XIV игры по хоккею с мячом среди любительских команд. Также губернатор поздравил лучших игроков матча: Дмитрия Дудкова, Александра Михайлова, Евгения Шадрина и Александра Насонова.