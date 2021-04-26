Сразу несколько аварий на линиях электропередачи произошло в Мамско-Чуйском районе

В пятницу 23 апреля в 14:00 произошло отключение линии в поселке Витимский Иркутской области, сообщают в ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Лёд на реке Витим уже недостаточный для движения автотранспорта, добраться до Витимского аварийная бригада смогла только с помощью аэролодки.

Причиной отключений стал перехлест проводов падающими ветками деревьев. В течение дня энергетики производили подключение линий в различных частях поселка, к 22 часам электроснабжение поселка было восстановлено по стандартной схеме.

В воскресенье, в 16:30 стала срабатывать защита и отключилась линия 110 кВ «Мамаканская ГЭС- Мусковит». Это основная линия, по которой электроэнергия поступает в Мамско-Чуйский район. Без электроэнергии остались 4,3 тысячи жителей района, аэропорт, 12 котельных, 10 социально-значимых объектов.

Для поиска и устранения неисправности была сформирована бригада из 5 человек и 2 единиц техники, под руководством главного инженера филиала «Облкоммунэнерго». В 20:50 место повреждения было установлено в 9 км. от поселка Мусковит. На одной из опор разрушилась траверса. В 23:55 восстановительные работы были завершены, в 00:50 линию включили в работу.