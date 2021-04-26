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Доля трат на товары массового потребления продолжает расти

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в марте 2021 года доля трат на FMCG товары составила 45,6%, что на 3% больше, чем в феврале 2021.

Размер доли затрат на данный сегмент является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население.

За год индекс, напротив, сократился – на 5,1%. Динамика против прошлого года объясняется влиянием пандемии в прошлом году, массовой скупкой товаров в магазинах.

«Как правило, доля FMCG немного снижается в марте за счет влияния праздничных дней 8 марта. Но в этом году мы отмечаем уверенный рост, связанный с общим ростом цен в магазинах», – комментирует исполнительный директор Ромир и Mile Group Инна Караева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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