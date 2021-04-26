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Выставка художницы Валентины Дережановой пройдет в галерее Виктора Бронштейна

Выставка «Всплеск» пройдет в Иркутске с 1 мая по 13 июня, сообщают в пресс-службе галереи. 

Валентина Дережанова – молодой иркутский художник, преподаватель кафедры изобразительного искусства и методики Педагогического института ИГУ, член ИРО ВТОО «Союз художников России». Она участник и победитель межрегиональных и международных выставок и конкурсов изобразительного искусства, ее работы находятся в музейных и частных коллекциях России, Китая и Монголии.   

Валентина занималась печатной графикой, цветной линогравюрой, живописью. Она искала свой стиль, пробовала себя в разных техниках и направлениях. Сейчас художница сосредоточена на экспериментах в абстрактном искусстве: она работает с формой, цветом и текстурой. У нее собственная техника – она использует силиконовую основу, которую драпирует тканью или покрывает сетью, а затем наносит аэрозольные краски. 

Для Валентины Дережановой важно, чтобы зрители могли погрузиться в сюжеты работ и прочувствовать их. Экспозиционное решение, которое предложила автор проекта, позволяет окунуться в атмосферу природных стихий и создает ощущение, что песок и вода вихрем поднимаются с земли и растворяются в воздухе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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