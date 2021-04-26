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С 1 мая начинает работать паромная переправа на Ольхон

Расписание опубликовала одна из гостиниц острова.

Напомним, что Иркутская область не будет этим летом принимать чартеры на Байкал. Туристов повезут только обычными пассажирскими рейсами. Об этом ранее рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

По словам руководителя агентства, достигнута договоренность с двумя крупными агрегаторами – TUI и «Пегас» – что они организуют туры на Байкал обычными пассажирскими рейсами. Компании будут продавать туры с предложением одного из двух специально разработанных для возможных чартерных путешественников маршрутов – на Малое море и Ольхон, либо в Южное Прибайкалье. При этом путешественники смогут выбрать опционально дополнительные экскурсии или маршруты, разработанные местными операторами – их предложат около 20.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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