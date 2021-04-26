Почти 80% иркутян довольны своим городом

Лучшие оценки развития различных параметров жизни – у Тюмени, Казани, Краснодара и Сочи. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.

В Иркутске по сравнению с прошлым годом небольшой прогресс жители отмечают в состоянии автодорог (в 2020 году улучшение наблюдали 9%, сегодня – 10%) и экологии (6 и 7% соответственно). На 4 п.п. за год снизились оценки развития кинотеатров и театров, по 3 п.п. потеряла парковая зона и доступность жилья. Нравится жить в Иркутске 79% опрошенных, это 9-ое место рейтинга из 21.

Оценки экологической составляющей жизни во всех мегаполисах, за исключением разве что Сочи и Тюмени, традиционно невысоки. В период карантина по COVID-19 наблюдался их небольшой рост, и сегодня оценки экологии сохраняются на уровне прошлого года плюс-минус 1-2 п.п.

В период строгого карантина росли оценки развития парков и скверов: возможность прогулок во многих городах стала восприниматься как привилегия. В 2021 году еще улучшить оценки по этому параметру удалось Владивостоку, Казани, Перми, Самаре, Саратову, Сочи, Тольятти, Уфе и Челябинску.

Оценки развития кафе и ресторанов, кинотеатров и театров, а также доступности товаров и услуг в 2020 году закономерно снизились и пока не отыграли падение в большинстве мегаполисов.

Федеральная программа ремонта автодорог в действии: оценки развития этого параметра в 2020 году выросли в большинстве мегаполисов и за год нигде значительно не просели, а даже продолжили рост, как, например, в Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Саратове, Тольятти, Уфе и Челябинске.

Оценки развития общественного транспорта в Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Хабаровске и Ярославле после роста в 2020-м сейчас упали до уровня 2019 года или даже более ранних периодов, а во Владивостоке, Воронеже, Омске, Перми и Саратове, напротив, продолжают немного увеличиваться.

Оценки доступности хорошей работы заметно пострадали в период строгого карантина, однако рынок труда уже отыграл падение. Больше всего оценки этой сферы жизни за год выросли во Владивостоке и Тюмени.

В рейтинге городов-2021 впервые участвуют полумиллионники Астрахань, Барнаул, Ижевск, Кемерово, Киров, Липецк, Махачкала, Набережные Челны, Новокузнецк, Оренбург, Пенза, Рязань, Томск и Ульяновск. Самым успешным из новичков оказались Набережные Челны с высокими оценками развития большинства параметров жизни.