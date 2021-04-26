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Насыпь земляного полотна возводят в обход Чистых Ключей в Иркутской области

Так же продолжаются работы по расчистке полосы отвода и снятию грунта, сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Новый участок станет короче существующего почти на километр, его протяженность составит 19,2 км. Дорога станет логическим продолжением обходов Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска, расположенных на автодороге Р-255 «Сибирь».

Проведение работ на части дороги, пролегающей по горной местности, позволит повысить безопасность дорожного движения, увеличить пропускную способность, вывести транзитный транспорт из населенных пунктов.

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки с путепроводом и подземного пешеходного перехода, а также возведение двух мостов через реки Нижние Моты и Каторжанка. Построенный участок автомобильной дороги не будет иметь крутых спусков и подъемов, увеличится радиус кривых. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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