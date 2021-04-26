Почти каждая пятая компания проводила мероприятия, несмотря на коронавирус

Чаще всего командный дух развивают организации, работающие в сфере финансов, продаж и информационных технологий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

По результатам мартовского опроса, 18% российских компаний проводили корпоративные командообразующие мероприятия в течение последнего года. Судя по комментариям представителей работодателей, в период действия строгих ограничений различные командные активности были перенесены в онлайн. На период апреля-декабря 2021 года тимбилдинг запланирован в 15% предприятий и организаций. Чаще всего назывались спортивные мероприятия, игры («Мафия», «Что? Где? Когда?»), конкурсы и квесты.

Работодателей, проводивших командообразующие мероприятия в течение прошедшего календарного года, больше среди компаний с численностью от 100 до 1000 сотрудников (22%). В 2021 году лидерами в этом вопросе станут организации, в которых работает свыше 1000 человек (тимбилдинг запланирован в 16% крупных компаний).

Чаще всех о состоявшихся командообразующих мероприятиях сообщали банки (27%), компании сферы продаж и информационных технологий (по 22%), а реже всех – производственные предприятия (13%). В 2021 году тимбилдинг чаще других планируют компании сферы продаж (19%) и финансов (17%). Меньше всего работодателей, запланировавших командообразующие мероприятия в 2021 году, – в сфере транспорта и логистики (7%).