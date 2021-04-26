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В Тулуне дрифтер повредил пешеходное ограждение

Действия нарушителя зафиксировала камера наружного наблюдения, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

В ходе разыскных мероприятий инспекторы ДПС установили личность мужчины. Им оказался 30-летний водитель автомобиля «Ниссан». Выяснилось, что он никогда не имел водительских прав.

В отношении автомобилиста составлено 5 административных протоколов по разным статьям КоАП РФ, в том числе за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также повреждение дорожных сооружений. За оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия решением суда ему назначен административный арест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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