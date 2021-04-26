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ВТБ: рынок может отреагировать на решение ЦБ РФ соразмерным изменением ставок по вкладам

Рост потребительских цен остается на уровне, превышающем целевое таргетируемое значение Банка России. Увеличение потребительской активности продолжается на фоне роста кредитования. И повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. стало очередным шагом по возврату к нейтральной денежно-кредитной политике (целевой диапазон ставки 5-6%).

«Исторически ставки по вкладам имеют положительную корреляцию с динамикой ключевой ставки ЦБ. Ожидаем, что, в среднем, рынок отреагирует соразмерным изменением ставок по вкладам. Сейчас банки получили возможность выстраивать свою процентную политику с опорой на среднесрочные ориентиры от регулятора. Поэтому движение ставок по сберегательным продуктам будет носить более плавный характер. ВТБ ежедневно осуществляет мониторинг и анализ ситуации на финансовых рынках. Решение о корректировке ставок по вкладам принимается на основе широкого спектра факторов, в том числе рыночной конъюнктуры, динамики ключевой ставки ЦБ РФ и прогноза регулятора», — отметил Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В части кредитования мы сохраняем ставки по своим продуктам на максимально выгодном для клиентов уровне. Более того, в апреле ВТБ улучшил условия по ипотеке и потребительским кредитам в рамках весенних предложений. По ипотеке с господдержкой ставка снизилась до 5,8% (при базовом уровне 6,5%), ставка по рефинансированию ипотеки других банков — до 7,8%. Ставки по кредитам наличными и рефинансированию без обеспечения снижены на 1 п.п. Дальнейшие решения будут зависеть от конъюнктуры рынка и кредитно-денежной политики регулятора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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