ВТБ внедрил нового робота для работы с документами банка

ВТБ внедрил робота в рутинный процесс сверки бухгалтерских документов банка. Робот выполняет 95% задач процесса, специалисты привлекаются для решения самых сложных дел. Операционный риск снизился без потери качества, а сверка бухгалтерских документов банка осуществляется в круглосуточном режиме.

Робот формирует отчеты, извлекает необходимые данные из документов, проверяет их на корректность. В случае обнаружения ошибок при сверке программа оповещает об этом сотрудников банка. Успешно проверенные документы робот выгружает в систему хранения и обработки документов банка.

«В рамках реализации стратегии технологической трансформации в ВТБ внедрена Фабрика роботов. Передовые технологии помогают нам упрощать и автоматизировать процессы банка. Новый робот позволяет экономить время сотрудников, которое они тратили на рутинные операции, и использовать его для решения более важных и актуальных задач», — заявила член правления ВТБ Наталья Диркс.