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ВТБ внедрил нового робота для работы с документами банка

ВТБ внедрил робота в рутинный процесс сверки бухгалтерских документов банка. Робот выполняет 95% задач процесса, специалисты привлекаются для решения самых сложных дел. Операционный риск снизился без потери качества, а сверка бухгалтерских документов банка осуществляется в круглосуточном режиме.

Робот формирует отчеты, извлекает необходимые данные из документов, проверяет их на корректность. В случае обнаружения ошибок при сверке программа оповещает об этом сотрудников банка. Успешно проверенные документы робот выгружает в систему хранения и обработки документов банка.

«В рамках реализации стратегии технологической трансформации в ВТБ внедрена Фабрика роботов. Передовые технологии помогают нам упрощать и автоматизировать процессы банка. Новый робот позволяет экономить время сотрудников, которое они тратили на рутинные операции, и использовать его для решения более важных и актуальных задач», — заявила член правления ВТБ Наталья Диркс.

Справка

ВТБ в рамках цифровой трансформации в 2020 году запустил Фабрику роботов - программу по роботизации бизнес-процессов. «Цифровые сотрудники» уже обрабатывают заявки на кредиты, открывают счета, работают с обращениями. К концу 2022 года планируется внедрить в работу не менее 300 роботов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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