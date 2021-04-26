ЦБ допускает широкий диапазон изменения ключевой ставки Во втором полугодии

По итогам заседания 23 апреля Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,5 б.п. до уровня 5,0%, что полностью совпало с ожиданиями рынка и нашим прогнозом. Одновременно с этим регулятор опубликовал прогноз среднего уровня ставки в 2021-2023 г. По расчетам «Открытие Research», прогноз допускает очень широкий диапазон изменения ставки до конца 2021 г.: от ее стабилизации на текущем уровне 5,0% до ее роста до уровня 6,5% к концу года, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

– Повышение ключевой ставки во многом было продиктовано наблюдаемым сохранением высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей, а также усилением действия проинфляционных факторов с момента предыдущего заседания Банка России. Прогноз инфляции на конец 2021 г. был повышен регулятором до 4,7-5,2%, что означает лишь умеренное ее замедление по отношению к ожидаемому значению на конец апреля, которое может составить около 5,5%-5,6% г/г.

Банк России отметил восстановление экономической активности, оставив при этом без изменения свои ожидания относительно темпов экономического роста: в диапазоне 3,0-4,0% в 2021 г., 2,5-3,5% в 2022 г., 2,0-3,0% в 2023 г. Оценка Банка России остается стабильной на фоне ухудшения ожиданий по росту экономики в 2021 г.: МЭР снизил свою оценку с 3,3% до 2,9%, консенсус Reuters — с 3,3% до 3,1%.

Банк России опубликовал свой прогноз интервала среднегодового уровня ключевой ставки на 2021 г. — от 4,8 до 5,4%. Средний уровень ключевой ставки с начала года по первую декаду июня, когда состоится очередное заседание, составит 4,5%. Таким образом, по расчетам «Открытие Research», во втором полугодии 2021 г. регулятор допускает достаточно широкий диапазон сценариев изменения ключевой ставки: от ее сохранения на уровне 5,0% до сценария ее активного — за ближайшие 3-4 заседания — увеличения до 6,5% к концу года. В 2022 г. прогноз среднего значения ключевой составил 5,3-6,3%, что соответствует процессу нормализации денежно-кредитной политики и достижения ключевой ставкой уровня 5,25-6% к концу 2022 г. Прогноз по ставке в 2023 г. составляет 5,0-6,0%. На пресс-конференции председатель Банка России Э. Набиуллина отметила, что рост ключевой ставки выше 6,0% исключить нельзя, однако это остается маловероятным сценарием развития событий.