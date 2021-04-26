В Ангарске КАМАЗ сбил опору линии электропередачи

По ней электричество подавалась в деревни Чебогоры и Якимовка, сообщают в пресс-службе ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

На замену опоры и восстановление электроснабжения поселков потребовалось 3 часа.

В воскресенье, в 13:40 неизвестный автомобиль сбил опору на распределительных сетях 0,4 кВ в поселке Усть-Ордынский. Без электроэнергии осталось 36 частных домов. Восстановить электроснабжение удалось через 3 часа 40 минут.

Так же в воскресенье 25 апреля в поселке Маркова в 10:40 бетоновоз съехал в кювет и врезался в бетонную опору линии 10 кВ «Облкоммунэнерго». Водитель автомобиля скончался до приезда медиков. Для доступа к месту аварии пришлось ожидать отключения электроэнергии в проходящей рядом высоковольтной линии компании ИЭСК.

Без электроэнергии оказалось около 500 жителей поселка и 3 КНС. Специалистам областного предприятия пришлось устанавливать новую опору, перетягивать провод на 4 пролетах, заменить 25 изоляторов. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 20:01, перерыв энергоснабжения составил 9 часов 20 минут.