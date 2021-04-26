Банк «Открытие»: Определены победители международной олимпиады по анализу данных IDAO

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, Яндекс и платиновый партнер четвертой международной олимпиады по анализу данных IDAO банк «Открытие» подвели итоги соревнований. Победителем стала команда random team из Швейцарии. Второе и третье места заняли российские команды Mylene Farmer и Shizika.

В этом году в олимпиаде приняли участие 648 команд. Лидерами по числу зарегистрированных на олимпиаду команд стали Россия, Индия, США, Перу и Франция.

В финале встретились 32 сильнейшие команды из 15 стран. У них было 36 часов, чтобы решить задачу от банка «Открытие». Раз в месяц банк отбирает самых лояльных клиентов и формирует для них персональные предложения по потребительскому кредиту, после чего их озвучивают клиентам менеджеры кол-центра. В случае оформления кредита банк получает пропорциональной сумме займа доход. При этом банк тратит разное количество ресурсов на коммуникацию с теми или иными клиентами. Задачей для участников IDAO было создание такого списка клиентов, взаимодействие с которыми принесло бы максимальную прибыль.

Отборочный тур был посвящен поискам темной материи — одной из главных загадок фундаментальной физики. Темную материю нельзя увидеть, поскольку она не взаимодействует со светом и очень слабо — с обычной материей. Задача участников IDAO состояла в том, чтобы построить модель, распознающую в наблюдениях некоторые известные процессы, которые можно было бы исключить из процесса поиска темной материи.

Олимпиада IDAO проводится для начинающих аналитиков и ученых, чтобы они попробовали свои силы на реальных задачах. Традиционно в отборочном туре соревнования предлагается решить задачу из мира науки, а в финале — из мира бизнеса. Платформа для проведения IDAO — Яндекс.Контест — онлайн-платформа для организации соревнований по программированию.

Тамара Вознесенская, председатель организационного комитета, первый заместитель декана факультета компьютерных наук Высшей школы экономики: «Поздравляем победителей и благодарим всех участников олимпиады. Ваша увлеченность помогает развивать область data science, поддерживая к ней интерес у студентов, школьников и молодых исследователей. Мы рады, что олимпиада продолжает жить и развиваться даже в сложных условиях пандемии. Надеемся, что в будущем году сможем провести очный финал. Огромная благодарность нашему соорганизатору Яндексу и платиновому партнеру, банку «Открытие», за помощь в проведении и реализации всех задумок.

Станислав Федотов, руководитель Школы анализа данных в Москве:

«С каждым годом в мире генерируется все больше данных, которые может использовать как бизнес, так и научное сообщество, появляются новые идеи и подходы, меняющие представление о том, какие задачи могут быть эффективно решены с помощью машинного обучения. Поэтому неуклонно растёт и потребность в специалистах по анализу данных. Мы понимаем, что нужно создавать условия, в которых люди, интересующиеся областью data science, смогут себя проявить и использовать свои знания и опыт для решения нетривиальных задач. Олимпиада IDAO направлена именно на это. Она даёт участникам возможность поработать с кейсами от коммерческих компаний и исследовательских лабораторий, затрагивающими самые разные тематики: от физики высоких энергий до оптимизации работы банка с клиентами».

Алексей Лавров, лидер трайба CVM и лояльность банка «Открытие»:

«Участники финала отлично справились с нашей специфической задачей. Уверен, что предложенные ими идеи найдут практическое применение в нашей работе. IDAO — прекрасная площадка для демонстрации своих способностей перед работодателями и завоевания профессионального признания. Мы уже обсуждаем с финалистами олимпиады возможность их стажировки и работы в нашем банке».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.