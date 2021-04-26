Примсоцбанк поддерживает спортивную отрасль в Приморье

Развитие спортивной инфраструктуры не только положительно сказывается на здоровье граждан, но и дает приток новых рабочих мест, а также способствует созданию зрелищной индустрии, имеющей большое экономическое значение. В этой связи забота о развитии физической культуры и спорта — важная составляющая деятельности Примсоцбанка.

Так, банк на регулярной основе сотрудничает с компаниями, поддерживающими спорт в Приморье.



• ОАО "Центр зимнего отдыха "Комета" кредитуется в Примсоцбанке с 2011 года. Кредитные средства обычно предназначаются на усовершенствование и развитие территории и обновление оборудования. На сегодня ОАО «Центр зимнего отдыха «Комета» - это современный центр с развитой инфраструктурой, профессионально подготовленными горнолыжными трассами, трассой для беговых лыж, прокатом оборудования, катком, множеством кафе, мест для пикника и гостевыми домиками, а также горнолыжной школой с профессионально подготовленными инструкторами. Центр расположен в 30 км от г. Владивостока. С 2008 по 2010 год, а также в 2012-м году центр заслуживал звание "лучшего курорта Дальнего Востока" на международном конгрессе горнолыжной индустрии. В 2011 году "Комета" стала лучшим в России горнолыжным курортом. Четырежды был удостоен премии "Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока". Для Владивостока «Комета» является социально значимым спортивным объектом, где обучают катанию на лыжах и сноубордах как взрослых, так и детей.



• Группа компаний ООО ДВСК "Армада", ООО «Дальбетон» и ООО «Дальград» берут в Примсоцбанке банковские гарантии с 2019 года. Компании занимаются ремонтно-строительными работами. В числе объектов ООО «Дальград» - МБУ «Спортивная школа «Гранит» в г. Дальнегорск. Компания выполняла капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями, ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса: устройство бетонного основания, бесшовного покрытия из резиновой крошки беговых дорожек и спортивных площадок, ограждения, а также работы по ремонту наружных сетей водопровода и канализации, ремонт железобетонных трибун. ООО «Дальбетон» в августе 2020 года получила банковскую гарантию в пользу МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» в селе Краснореченский на выполнение работ по установке комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерный сектор: устройство бетонного основания, бесшовного покрытия из резиновой крошки для комбинированного спортивного комплекса.



• Индивидуальный предприниматель Сергей Викторович Непомнящий занимается ремонтно-строительными работами. Банковские гарантии оформляет с апреля 2020. В октябре 2020 года предприниматель получал гарантию в пользу администрации Осиновского сельского поселения на капитальный ремонт спортивного зала Дома Культуры.



• Индивидуальному предпринимателю Торосян Серожу Норайри был выдан кредит, часть которого была потрачена на закупку оборудования - детских спортивных комплексов, брусьев, уличных тренажеров уличные, а также освещение и ограждения для благоустройства придомовой территории и оборудования спортивной детской площадки в посёлке Новый Мир (недалеко от г. Большой Камень) в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень" на 2018 - 2024 годы. В настоящее время клиент выполняет работы по благоустройству придомовых территорий и ремонту автомобильных работ по контрактам, заключенным в рамках 44-ФЗ.