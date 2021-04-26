Реалист Банк объявил о проведении с 23 апреля по 30 апреля 2021 года акции "Почетный клиент".
– Физическому лицу, являющемуся клиентом банка до начала проведения данной акции и заключившему с банком в указанный период договор срочного банковского вклада «Оптимальный» или/и «Перспектива» в рублях будет увеличена процентная ставка на 0,1% к действующей ставке, – говорится в официальном сообщении банка.
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Реалист Банк проводит акцию "Почетный клиент"
Реалист Банк объявил о проведении с 23 апреля по 30 апреля 2021 года акции "Почетный клиент".
/ Сибирское Информационное Агентство /
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