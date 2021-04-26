Реалист Банк проводит акцию "Почетный клиент"

Реалист Банк объявил о проведении с 23 апреля по 30 апреля 2021 года акции "Почетный клиент".



– Физическому лицу, являющемуся клиентом банка до начала проведения данной акции и заключившему с банком в указанный период договор срочного банковского вклада «Оптимальный» или/и «Перспектива» в рублях будет увеличена процентная ставка на 0,1% к действующей ставке, – говорится в официальном сообщении банка.