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Россельхозбанк реализовал для розничных клиентов услугу по получению мгновенных переводов от организаций через СБП

Россельхозбанк предлагает розничным клиентам новый сервис – мгновенные переводы от юридических лиц через Систему быстрых платежей. Перевод осуществляется по номеру телефона получателя, при этом комиссия не взимается. Розничные клиенты банка, ранее подключившие входящие переводы СБП, смогут получать переводы от юридических лиц (B2C – Business to customer) без дополнительных настроек.

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«Индустрия платежных инструментов и сервисов активно развивается, и возможностей для отправки и получения переводов становится еще больше. Теперь наши клиенты могут получать переводы через Систему быстрых платежей не только от розничных клиентов других банков, но и от организаций-юридических лиц, подключенных к СБП. Переводы через СБП уже сейчас востребованы страховыми компаниями, брокерами, а также организациями, для которых скорость перечисления является важным фактором при обслуживании физических лиц, поэтому мы считаем, что в перспективе число организаций-отправителей будет расти. В будущем развитие сервиса B2C-переводов может стать фундаментом для реализации перечисления заработной платы по номеру телефона», – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Банк продолжает внедрять сервисы Системы быстрых платежей. В текущем году будет завершена реализация переводов Me2Me – клиенты смогут пополнять счета в Россельхозбанке со своих счетов в других банках. Идет проработка сервисов, которые планируются к реализации в СБП, – бюджетных переводов (С2G), переводов между юридическими лицами (B2B).

По итогам первого квартала 2021 года совокупный объем входящих и исходящих переводов банка через Систему быстрых платежей составил 9,47 млрд руб., что в 1,5 раза превосходит показатель четвертого квартала 2020 года и сопоставимо с общим объемом переводов за весь 2020 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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