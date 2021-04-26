Райффайзенбанк назвал главные страхи малого бизнеса в России

Три четверти россиян хотели бы открыть свое дело, но их останавливает страх перед бюрократией, финансовые риски и нехватка опыта для ведения операционных процессов, показало исследование Райффайзенбанка «Дело за малым: почему россияне боятся открывать свой бизнес». Будущих предпринимателей мотивирует возможность больше зарабатывать и заниматься любимым делом, но отталкивает ситуация в экономике и необходимость сдавать большое количество отчетов, с которыми сложно работать. Райффайзенбанк попросил владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей рассказать, чего они боялись на старте, какие страхи реализовались и как удалось справиться с рисками и сложными ситуациями.

Кому нужен малый бизнес

Рост дохода, финансовая независимость и работа мечты — топ-3 причин, чтобы открыть малый бизнес. Чаще всего о своем деле задумываются россияне в возрасте до 45 лет — почти 90% людей в этой возрастной группе хотели бы заниматься своими проектами. При этом почти половина из них готовы совмещать их с работой в найме. Семейное положение тоже влияет на интерес к карьере предпринимателя — больше всего мотивации у тех, кто помолвлен, но пока не вступил в брак.

Самые популярные сегменты бизнеса у россиян — это строительство, ремонт, дизайн, кафе, рестораны, продажа еды и ИТ-решений. Также популярны такие сферы как туризм, образование, искусство и организация переработки отходов.

Для старта многим хватило бы 100 тыс. рублей — в такую сумму свой начальный капитал оценили 14% респондентов. Однако большинство целится в сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Однако многие откладывают бизнес-идеи из-за реальных рисков, но чаще из-за страхов, которые кажутся непреодолимыми.

Чего боятся предприниматели, или что мешает открыть свой бизнес

Главным барьером на пути открытия собственного проекта россияне называют экономическую ситуацию — 31% опрошенных назвал ее неподходящей для ведения бизнеса. На втором месте нехватка денег, а на третьем — дефицит идей.

В рейтинге психологических барьеров лидирует страх потерять все деньги и влезть в долги. Чуть меньше будущие предприниматели боятся проблем с налоговой и бухгалтерией, а также нехватки знаний и опыта.

«Мы открываем счета огромному числу стартапов. И основатели нам рассказывают, насколько рискованный и сложный процесс создания бизнеса с нуля, — говорит Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. — Они тратят все усилия на организацию работы, первые продажи и поиск инвесторов, и времени заниматься бумажками, которые всегда сопровождают любой бизнес, у них нет. Хорошая новость, что всю бюрократию в наше время можно перенести в онлайн-сервисы. Часто вы можете получить все необходимое для управления бюрократией удаленно онлайн прямо в банке, в котором откроете счет, и это может заметно снизить административную нагрузку».