Сеть отделений Райффайзенбанка признана лучшей по качеству клиентского опыта

Райффайзенбанк получил премию CX WORLD AWARDS в номинации «Офлайн клиентский опыт».
«Эффективная розничная сеть — одна из основ успешного розничного бизнеса Райффайзенбанка, — подчеркнула Ирина Лобанова, директор по сервисному сопровождению сети отделений Райффайзенбанка. — Мы стремимся сделать взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, используя цифровые возможности, а также развивая команду высокопрофессиональных экспертов, которые готовы помочь клиентам во всех аспектах управления личными финансами».
СХ WORLD AWARDS — крупнейшая профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Каждый год она выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).
Цель премии — содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.