Более 72% россиян выступают в поддержку экологии

Согласно опросу портала «Рамблер» (входящего в Rambler&Co), больше всего энтузиазма у населения вызывает экономия воды и переработка мусора.

24 апреля во всех регионах России пройдет Всероссийский субботник. Экология становится одной из приоритетных тем в стране: в феврале Президент Владимир Путин подписал указ о старте федеральной научно-технической программы в области экологии и климата, а в недавнем послании Федеральному собранию призвал к ответственности за нанесение вреда окружающей среде. Медиахолдинг Rambler&Co решил узнать у россиян, как они относятся к эко-инициативам и собираются ли на ближайший субботник.

Более двух третей опрошенных (72%) высказались, что поддерживают экологичный образ жизни и планируют ему следовать дальше, остальные 28% заявили, что никогда не имели эко-привычек.

Каждый четвёртый россиянин ответил, что регулярно посещает субботники, еще 35% выразили желание принять участие в ближайшем мероприятии. 40% признались, что не были на уборке территории со школьных времён.

Большинству респондентов среди всех эко-привычек легче всего решиться на экономию воды (30%), а также на переработку мусора и старых вещей (30%). 12% пользуются многоразовыми стаканчиками для кофе и других напитков, 11% не берут в магазин пластиковые пакеты, 10% ходят на эко-мероприятия, 7% решительно отказываются от продуктов, которые тестируют на животных.

Кстати, экологичные товары предпочитают покупать 58% участников опроса. Причины разные – кто-то не хочет вредить природе (36%), кто-то таким образом выражает поддержку брендам с экологическими инициативами (22%).

Россияне назвали различные факторы, препятствующие соблюдению эко-привычек. Например, 43% опрошенных хотели бы узнавать больше о том, как и где можно сдать вещи или мусор на переработку. Почти 22% респондентов не сортируют мусор, так как считают, что это занимает много времени. Каждый пятый желающий регулярно посещать эко-мероприятия отказывается от участия из-за бытовых дел, а еще у 15% нет возможности следить за анонсированием таких акций.

Исследование проходило на портале «Рамблер» с 16 по 21 апреля 2021 года, в нем приняли участие 61% мужчин и 39% женщин со всей России. Охват опроса превысил 142 тысячи пользователей.