«Новости без шума»: Rambler&Co запускает новое приложение

В новом приложении искусственный интеллект собирает ленту с релевантными и интересными новостями под конкретного пользователя.

Rambler&Co, один из крупнейших медиахолдингов России, запускает мобильное приложение MediaUp с адаптивной персонализацией. В нём собраны лучшие материалы собственных медиаактивов — Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионата», портала «Рамблер» и больше десятка других тематических площадок. С помощью системы рекомендаций пользователь получит ленту на основе своих интересов.

В работе над MediaUp мы решили пойти наперекор обычным подходам к созданию контентных мобильных приложений. Мы не агрегируем весь контент всех наших площадок, а предлагаем приложение, которое как фильтр показывает только избранные материалы, отобранные алгоритмом. В MediaUp мы использовали механики для улучшения пользовательского опыта, доступные именно в среде мобильных приложений, а не пытались переиспользовать элементы, зарекомендовавшие себя на сайтах. Таким образом, мы максимально экономим время нашим лояльным пользователям в решении ежедневного запроса: быть в курсе картины дня и узнавать новое по интересным для них темам

Кирилл Титов, руководитель проекта MediaUp:

– На стартовом экране MediaUp находятся главные новости дня в формате сториз без лишнего информационного шума и кликбейтов. Далее — персональная медиалента, которая будет уникальной у каждого читателя. Пользователи самостоятельно модерируют контент, оставляя подсказки для алгоритмов: отмечают статьи кнопками «Больше таких материалов» или «Меньше таких материалов». Любую статью можно переслать друзьям и добавить в «Избранное» — тогда она станет в любой момент доступна офлайн.

MediaUp уже доступен для систем iOS и Android. Начните читать, отмечать интересный контент и создавать своё персональное медиа!