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Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды для российского рынка — 422,4 млрд рублей

Акционеры Сбербанка на годовом Общем собрании (ГОСА) утвердили решение о выплате дивидендов за 2020 год, сообщают в пресс-службе Сбера.

Из расчёта 18,7 рубля на одну акцию (56% от чистой прибыли по МСФО), — а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12 мая 2021 года. Окончание срока выплаты дивидендов — 17 июня 2021 года. Половина дивидендов — 211,2 млрд рублей — поступит в бюджет страны. Таким образом, второй год подряд Сбербанк направит на дивиденды рекордную для российского рынка сумму.

В дальнейшем, согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

— В прошлом году Российская Федерация в лице Министерства финансов приобрела контрольный пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. За год стоимость этого пакета выросла более чем на 1,1 трлн рублей. Кроме того, в прошлом году Сбербанк направил в бюджет 325 млрд рублей налогов. Сегодня мы объявляем, что по итогам 2020 года наши акционеры, в том числе государство, второй год подряд получат рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд руб., — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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