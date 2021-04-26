На территории Байкальского банка ПАО Сбербанка прошла «Перезагрузка бизнеса»

22 апреля на платформе sberbusiness.live для предпринимателей Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) прошел онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live: «Перезагрузка бизнеса». Мероприятие открыл Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, спикерами выступили российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и основатель сервиса финансового учёта «Финолог» Михаил Смолянов. Участниками форума также стали – эксперт по развитию эмоционального интеллекта, доктор психологии Виктория Шиманская и маркетолог, руководитель компании ISEE-marketing Алексей Иванов.

Важной частью «СБЕР Бизнес | Live» стал разбор кейсов двух иркутских компаний – группы компаний «Космос» и центра зрения «Микрохирургия». В формате ток-шоу герои поделились проблемами своего бизнеса, прошли онлайн-разбор с экспертами и получили рекомендации по их разрешению. Результаты проделанной работы будут зафиксированы через два месяца. Полный видеоотчет «перезагрузки» бизнеса будет размещен на сайте проекта «СБЕР Бизнес | Live» и станет открытым практическим пособием для других компаний.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер уделяет особое внимание развитию малого бизнеса, как основе экономики, ведь из любого малого предприятия может вырасти крупная корпорация. Есть примеры, когда при поддержке банка наши клиенты прошли такую трансформацию. Бизнес-форумы – это только часть той поддержки, которую банк оказывает предпринимателям. Для многих из них Сбер стал основным партнёром – так, в 2020 году свои первые счета в Байкальском банке открыли 21 400 клиентов. В рамках реализации мер господдержки было выдано более 3 900 льготных кредитов клиентам малого бизнеса на сумму 4,8 млрд рублей. Кроме того, в период локдауна оперативно были предоставлены кредитные каникулы – такой мерой поддержки воспользовалось более 3 500 клиентов».

Запись трансляции доступна по ссылке: https://sberbusiness.live/events/irkutsk.

Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» – событие, направленное на развитие малого бизнеса. Организатором мероприятия выступил Сбербанк совместно с образовательной платформой для предпринимателей «Деловая среда». Помимо Иркутска, подобные форумы прошли в Архангельске, Ижевске, Уфе, Кемерово. Всего бизнес-форум пройдет в 24 городах России.