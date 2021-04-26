Теплоснабжение восстановили в микрорайоне Приморский Иркутска

Линию повредила сторонняя организация, сообщает Оператор тепловых сетей Иркутска в Фейсбук.

Вчера в 16:52 из-за несанкционированных работ по спиливанию дерева на улице Майская в Иркутске техникой сторонней организации была повреждена кабельная линия-6 кВ, снабжающая перекачивающую насосную стацию «Левобережная».

Это привело к изменению гидравлического режима в тепловой сети и спровоцировало повреждение трубопровода по улице Академическая, снабжающего 17 тыс. жителей микрорайона Приморский.

Восстановление теплоснабжения потребовало больше времени, чем обычно - пришлось прокладывать траншею под установленным в охранной зоне тепловых сетей передвижным продуктовым павильоном. Кроме увеличения объема земляных работ, наличие павильона усложнило монтажно-сварочные работы.