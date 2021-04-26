Как достичь финансовой независимости и сохранить здоровье

БКС Мир инвестиций предлагает 26 апреля в 19.00 мск. времени принять участие в онлайн-конференции, посвященной вопросам обеспечения финансовой независимости, биохакинга и сохранения здоровья.

Темы для обсуждения:

Возможности инвестирования и накопления средств в самые продуктивные годы жизни человека по принципам движения F.I.R.E. [1] ;

; Downshifting [2] , высокие доходы и философия потребления;

, высокие доходы и философия потребления; Улучшение физических и когнитивных способностей человека с эффективными и безопасными решениями биохакинга.

Спикеры конференции:

Егор Демкин, ведущий инвестиционный консультант, БКС Мир инвестиций [3] ;

; Михаил Селезнёв, персональный брокер, БКС Мир инвестиций;

Артем Павленко, персональный брокер, БКС Мир инвестиций;

Вадим Федотов, CEO, Bioniq[4].

Участие в мероприятии бесплатное после регистрации.

Регистрация по ССЫЛКЕ.

[1] F.I.R.E. (перевод с англ. financial independence retire early) — движение в США, пропагандирующее достижение финансовой независимости до достижения пенсионного возраста и сохранения здоровья.

[2] Downshifting (перевод с англ. Даунши́фтинг) — философия «жизни ради себя и отказа от чужих целей».

[3] ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.

[4] CEO Bioniq (перевод с англ. Chief Executive Officer Bioniq) — генеральный директор английской компании Бионик.