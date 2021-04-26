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Как достичь финансовой независимости и сохранить здоровье

БКС Мир инвестиций предлагает 26 апреля в 19.00 мск. времени принять участие в онлайн-конференции, посвященной вопросам обеспечения финансовой независимости, биохакинга и сохранения здоровья.

Темы для обсуждения:

  • Возможности инвестирования и накопления средств в самые продуктивные годы жизни человека по принципам движения F.I.R.E. [1];
  • Downshifting[2], высокие доходы и философия потребления;
  • Улучшение физических и когнитивных способностей человека с эффективными и безопасными решениями биохакинга.

Спикеры конференции:

  • Егор Демкин, ведущий инвестиционный консультант, БКС Мир инвестиций[3];
  • Михаил Селезнёв, персональный брокер, БКС Мир инвестиций;
  • Артем Павленко, персональный брокер, БКС Мир инвестиций;
  • Вадим Федотов, CEO, Bioniq[4].

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Участие в мероприятии бесплатное после регистрации.
Регистрация по ССЫЛКЕ.

[1] F.I.R.E. (перевод с англ. financial independence retire early) — движение в США, пропагандирующее достижение финансовой независимости до достижения пенсионного возраста и сохранения здоровья.
[2] Downshifting (перевод с англ. Даунши́фтинг) — философия «жизни ради себя и отказа от чужих целей».
[3] ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
[4] CEO Bioniq (перевод с англ. Chief Executive Officer Bioniq) — генеральный директор английской компании Бионик.


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