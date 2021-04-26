Газодымозащитную службу создали в Иркутске

Новая служба поможет спасать жизни в одних из самых сложных условий – высокой задымленности и при утечках ядовитых газов, – говорит директор МКУ Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

Специалисты ГДЗС смогут проводить аварийно-спасательные работы при тушении пожаров в условиях высокого задымления, различных коллекторах, где может накапливаться метан и другие ядовитые газы, и в других сложных условиях.

Для работы спасателей приобретено специальное дыхательное оборудование, сформированы звенья по 3 человека. Сейчас сотрудники проходят тренировки и аттестацию. Практические занятия ведутся на базе первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области. Планируется, что новая служба приступит к выполнению своих функций после прохождения аттестации в территориальной комиссии Иркутской области.