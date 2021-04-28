Международный центр водных ресурсов построят в Байкальске. 8 вопросов о новом проекте

En+ Group представила первые детали проекта Международного центра водных ресурсов. Его построят в городе Байкальске Иркутской области. «Это должна быть экологически чистая история», – заявил на презентации Сергей Понамаренко, директор департамента по развитию производственной системы En+. Он ответил на ключевые вопросы о проекте, признав, что многое на данный момент зависит от рекультивации отходов БЦБК.

Презентация Международного центра водных ресурсов.

Сергей Понамаренко, директор департамента по развитию производственной системы En+.

Фото: Юлия Пыхалова.

1. Кто участвует в проекте?

Основной игрок проекта – Внешэкономбанк, разработкой мастер-плана комплексного развития города Байкальска занимается консалтинговое агентство КБ «Стрелка», а En+ Group является партнером проекта, уточнил Сергей Понамаренко.

– Меморандум о партнерстве был подписан в январе 2021 года. Сейчас мы работаем во взаимодействии со всеми участниками, чтобы концепция Международного центра водных ресурсов правильно и органично вписалась в мастер-план Байкальска. Там планируют создать многофункциональный кластер производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения.

2. Где именно построят центр?

Международный центр водных ресурсов будет размещен на бывшей промышленной площадке БЦБК.

– Это сложная площадка. Там есть действующая ТЭЦ, есть старые пустующие здания. Территория комбината достаточно большая, центр водных ресурсов будет занимать меньше 10 процентов, это примерно 20 га. Для размещения центра предложено шесть участков, сейчас мы определяемся с местом. Главное требование проекта – площадка должна быть полностью очищена от отходов, – отметил директор департамента по развитию производственной системы En+.

3. Что войдет в состав центра?

Центр водных ресурсов будет включать четыре подпроекта: производство питьевой воды, Музей воды, образовательную платформу и научно-исследовательскую базу.

– Центр водных ресурсов будет построен как единое здание, где под одной крышей разместятся все четыре проекта. Сейчас ведется концептуальная проработка проекта по производству воды, мы просчитываем время, ресурсы, – подчеркнул Сергей Понамаренко.

4. Как будет организовано производство воды?

Инвестиции в производство питьевой воды в рамках Международного центра водных ресурсов в Байкальске составят 87,5 миллионов евро. На предприятии будут работать порядка 200-250 человек, а объем производства составит один миллиард литров воды в год.

– Это предварительные цифры, – уточнил директор департамента En+. – В настоящее время мы прорабатываем вопрос установки оборудования, выбран известный мировой производитель Krones. Данное оборудование хорошо себя зарекомендовало на действующем заводе En+ по розливу воды в Порту Байкал. Там производится порядка 55 млн тонн воды в год. Параллельно с оборудованием обсуждаем вопрос перехода от пластиковой бутылки на более экологичную тару. Нам важно, чтобы новое производство в Байкальске было экологически чистым и полностью соответствовало принципам устойчивого развития En+ Group.

5. Как будет работать информационная платформа центра?

Международный центр водных ресурсов станет современной базой не только для инфраструктуры по розливу экологически чистой питьевой воды, но и для образовательных и волонтерских проектов En+ Group, а также научных исследований, рассказал Сергей Понамаренко.

– Уже подписаны соглашения с рядом институтов. В частности, в марте мы договорились с ИГУ – одним из ведущих российских университетов – по вопросам изучения Байкала. В университете работают международно признанные специалисты, которые активно исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния. В Больших Котах у ИГУ есть «Точка №1», где ведется экологический мониторинг Байкала уже более 70 лет. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы «Точка №2» появилась в Байкальске. Также взаимодействуем с Сибирским отделением РАН. Они являются партнерами Росатома, который отвечает за очистку накопленного вреда на БЦБК. Ученые СО РАН должны будут подтвердить, привела ли очистка и рекультивация к показателям, к которым все стремятся.

6. Когда утвердят окончательную концепцию?

В настоящее время уже прорабатывается дизайн-проект центра водных ресурсов, чтобы его можно было включить в мастер-план Байкальска.

– Фасад будет выполнен в виде волны, планируется применение экологически чистых материалов, например, из алюминия. Перед центром будет терраса с водоемом, рядом размещен парк лекарственных растений. Здание будет состоять из двух ярусов. Производство питьевой воды будет организовано на первом ярусе. Помещения будут стеклянными, поэтому можно легко организовывать промышленный туризм и на втором ярусе сверху наблюдать, как организовано производство. Окончательная концепция центра будет определена, когда определимся с ВЭБом по площадке, потом проект будет представлен на суд общественности, – сообщил Сергей Понамаренко.

7. Какие инвестиции потребуются?

Сергей Понамаренко отказался назвать сумму инвестиций En+ в Международный центр водных ресурсов.

– Не готов пока ответить, многие вопросы еще в стадии проработки. Если, например, по производству воды мы знаем, какое оборудование нам необходимо, то по лаборатории вопрос открыт. Поступил запрос от научной общественности на установку оборудования, которое позволит проводить больше экспериментов в центре.

8. Когда будет реализован проект?

Сроки реализации проекта Международного центра водных ресурсов во многом зависят от сроков рекультивации отходов на БЦБК.

– ВЭБ планирует завершить этот процесс к 2024 году. Мы берем на проект Международного центра год и еще пару лет – на строительство, соответственно, в планах выйти на реализацию к 2025 году. Международный центр водных ресурсов должен быть экологически чистой историей, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Для нас принципиально важен этот вопрос, – подчеркнул Сергей Понамаренко. – En+ в своей деятельности поддерживает поставленные государством задачи по сохранению экологии и социально-стратегическому развитию Байкальского муниципального образования и Байкальского региона. Для компании участие в таком масштабном инвестиционном проекте является важным шагом для сохранения и защиты окружающей среды – это часть политики устойчивого развития, приоритеты которой определил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.