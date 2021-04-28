«Трансформация компании невозможна без развития региона». En+ о новых проектах в Иркутской области

Модернизация ГЭС и алюминиевых заводов, благоустройство Цесовской набережной, восстановление Курбатовских бань, гостиницы «Ретро» и Иркутского ипподрома, строительство нового офисного центра и Международного центра водных ресурсов – компания En+ Group рассказала о проектах, которые планирует реализовать в Иркутской области в ближайшее время.

Время перемен

Многие активы En+ Group: алюминиевые заводы, гидроэлектростанции – были построены в 1960-1970-е годы, когда был совсем другой подход и к экологии, и к производству, рассказал Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+, на презентации центра водных ресурсов, которая прошла 23 апреля.

– Пришло время меняться. С 2015 года, когда было подписано Парижское соглашение по климату, En+ сформулировала для себя семь ключевых целей: борьба с изменением климата, сохранение экосистем суши, недорогостоящая и чистая энергия, ответственное потребление и производство, чистая вода и санитария, хорошее здоровье и благополучие, достойная работа и экономический рост, партнерство в интересах устойчивого развития.

Чтобы достичь этих целей, компания взяла курс на активную трансформацию: была запущена программа технического перевооружения ГЭС «Новая энергия», которая позволяет при тех же ресурсах получать больше энергии, стартовала модернизация алюминиевых заводов.

– Всё это позволит компании значительно уменьшить углеродный след, – отметил Антон Бутманов. – Уже сегодня многие мировые лидеры: Мерседес, Ауди – готовы покупать только низкоуглеродный алюминий. И мы – компания номер один по этому показателю. Глобальная цель En+ – достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году.

Время развития регионов

Ключевые металлургические и энергетические активы En+ находятся в трёх регионах – Хакасии, Красноярском крае и Иркутской области.

– Мы знали, что трансформация компании невозможна без развития экономики в регионах, – подчеркнул Антон Бутманов. – Меняясь сами, мы меняем мир вокруг себя, меняем отношение к экологии. Поэтому, приступая к разработке Международного центра водных ресурсов, который будет размещен рядом с Байкалом, на бывшей промплощадке БЦБК, нам важно, чтобы это был полностью экологически чистый проект. Он должен соответствовать политике устойчивого развития En+, приоритеты которой определил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

В январе 2021 года En+ Group и Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в целях развития города Байкальска, в том числе о создании Международного центра водных ресурсов. Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения.

Время новых проектов

Выработка электроэнергии и производство металла – основная деятельность En+.

– Но мы понимаем, что для устойчивого развития региона на годы вперёд этого явно недостаточно, важно заниматься инфраструктурными проектами. Поэтому наша группа реализует сейчас ряд крупных строительных проектов, как в самом Иркутске, так и на Байкале, – подчеркнул Антон Бутманов.

Один из них – это благоустройство Цесовской набережной. На территории трёх бывших промышленных зон – ТЭЦ-2, чаеразвесочной фабрики и дрожжевого завода – разработчики концепции планируют сделать единое общественное пространство, доступное для всех горожан.

Концепция включает в себя непосредственно саму набережную с прогулочными зонами и велодорожками, два инженерно-сетевых объекта, архитектурные объекты – Дом приемов и отреставрированные Курбатовские бани, а также жилой квартал, на первых этажах которого разместятся рестораны, кафе и арт-пространства.

К проекту привлекли архитектора с мировым именем Кэнго Кума. Благоустраивать набережную, протяжённость которой составляет 1,6 километра, начнут только после того, как будет сделано берегоукрепление участка. Финансировать работы по берегоукреплению должно муниципальное образование. Сейчас на территории бывшей ТЭЦ-2 идёт строительство инфраструктурных объектов – водонасосной станции и электроподстанции.

Еще один объект культурного наследия, который планирует восстановить компания En+, – это отель «Ретро» на улице Карла Маркса. Он будет рассчитан на прием первых лиц.

– Третий проект – городской ипподром, – добавил Антон Бутманов. – Его хотели застроить жильем. Сейчас идёт процедура банкротства, мы выкупили долги и будет восстанавливать единственный ипподром в Восточной Сибири.

Также компания активно занимается развитием горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в городе Байкальске.

– У нас в регионе работает более 35 тысяч сотрудников. Сейчас происходит переезд штаб-квартиры En+ в Иркутск. Планируем построить новый офис в районе старого Глазковского моста. Иркутская область – ключевой регион для En+. Мы заинтересованы в том, чтобы регион развивался, – резюмировал Антон Бутманов.