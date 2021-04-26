Мужчину осудили в Иркутской области за контрабанду леса в Азию

Сумма ущерба составила 230 млн рублей, сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Так, участники группы скупали незаконно заготовленную в Иркутской области древесину и обрабатывали ее. Для сокрытия своей преступной деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем, использовали так называемые «фирмы-однодневки» и их банковские счета. Оформление сделок по реализации лесоматериалов осуществлялось с использованием фиктивных документов.

Общий объем незаконно приобретенных и реализованных лесоматериалов составил более 146 тыс. куб. м общей стоимостью 407 млн рублей. Объем незаконно перемещенных лесоматериалов через границу РФ – 40 тыс. куб. м среднерыночной стоимостью 233 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 120 тыс. рублей.