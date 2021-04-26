En+ подготовила лыжные базы в Сибири к зимнему сезону

Компания En+ Group в рамках проекта «На лыжи!» направила на покупку инвентаря и проведение семинаров для тренерского состава более 5 млн рублей.

Спортивный инвентарь – 167 пар лыж для массового и детско-юношеского спорта, ботинки, крепления, лыжные палки, мази для скольжения – куплен для трёх лыжных баз – Ангарска, Братска (Иркутская область), а также Дивногорска (Красноярский край).

Ранее на лыжный комплекс «Ангарский» компания передала снегоход Yamaha для подготовки трасс и 30 биатлонных матов, а в начале зимнего сезона на лыжную базу в Тулуне было передано 75 пар лыж с креплениями и снегоход Stells для подготовки трасс.

В апреле для тренеров стартовали онлайн-курсы, которые разработаны ведущими специалистами Сибирского государственного института физической культуры (Омск). Профессиональную квалификацию уже повысили 30 тренеров из Дивногорска и Тулуна. Сейчас к обучению приступила группа тренеров из Братска, а в мае обучение проведут еще для 25 человек. Всего за время проведения проекта «На лыжи!» на образовательных курсах прошли обучение более 400 тренеров.

«Хоть этот лыжный сезон уже закончился, мы вместе с партнерами уже начали подготовку к следующему, и обеспечили спортивные объекты дополнительным инвентарем, чтобы в будущем больше желающих смогли приобщиться к популярному зимнему виду спорта», – подчеркнула Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

В этом году проект «На лыжи!» отметил 5-летие. Этот проект был запущен лично сибирским промышленником Олегом Дерипаской, стал возможным благодаря сотрудничеству энергетической компании En+ Group, алюминиевого гиганта РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.