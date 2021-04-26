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Трибуна обрушилась на стадионе в Братске

Пострадали три человека, сообщают в прокуратуре.

26 апреля 2021 года в городе Братске на стадионе «Металлург», принадлежащем муниципальному автономному учреждению Футбольный клуб «Сибиряк», произошло обрушение конструкции трибуны.

В результате пострадали три студента, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Причины произошедшего устанавливаются.

На место происшествия выезжала прокурор города Братска Любовь Исаканова. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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