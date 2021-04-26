ДомКлик запустил сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки для крупных агентств недвижимости Москвы.

Первую цифровую сделку с помощью этого сервиса совершило агентство «Этажи». Событие состоялось 20 апреля 2021 года в рамках партнёрства с ДомКлик. Весь процесс прошёл полностью онлайн и занял менее одного часа.

Тестировать сервис цифровой сделки с недвижимостью на вторичном рынке без ипотеки ДомКлик начал ещё в ноябре 2020 года, а в этом году компания вышла с пилотом на Москву. Первыми к сервису подключились крупные агентства — «Этажи», «Владис» и «Геометрия». В ближайшие месяцы подключатся ещё десятки компаний.

Запуск сервиса стал возможен благодаря технологии удалённого проведения сделки ДомКлик и усиленной квалифицированной электронной подписи, которая позволяет покупателю и продавцу подписать договор купли-продажи, находясь даже в разных городах, и быть уверенными в безопасности сделки.

Новая технология поможет клиентам и агентствам быстрее выходить на сделку без ипотеки и проводить её безопасно и комфортно. Вместо поездок в банк и МФЦ стороны и риелтор подключаются к сделке с любого удобного устройства и проводят её за 30‒40 минут.