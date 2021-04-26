Губернатор назвал самый проблемный для ремонта участок Байкальского тракта

Глава Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал планы ремонта Байкальского тракта. По его словам, в этом году планируется заменить дорожное полотно и обновить остановки на участке с 32 по 42 километр. В следующем году запланирована реконструкция участка дороги с 21 по 29 километр.

– Самый проблемный участок – с 62 по 70 километр. Это, собственно, дорога в самой Листвянке, – подчеркнул глава региона. – Существует вероятность размыва подпорной стенки. Будем предпринимать меры по её укреплению. Проект реконструкции дороги сейчас – на стадии разработки.

По его словам, кроме дороги стоит позаботиться сразу и о парковке.

– Кто был в Листвянке в выходные - тот понимает, о чём я. Парковочных мест категорически не хватает. Будем прорабатывать разные варианты, – сообщил Игорь Кобзев.