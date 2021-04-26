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В Иркутске предлагают снести дворец спорта «Труд»

Эту идею озвучил главный архитектор Иркутска Антон Жуков на президиуме областного градостроительного совета. На освободившейся территории он предлагает строительство концертного зала симфонической музыки Дениса Мацуева, театра кукол и городского парка.

<p>Фото: (2) Facebook</p>

Фото: (2) Facebook

– В случае развития событий в таком ключе будет создана комфортная дорожно-транспортная связка в виде пробивки улицы 5-й Армии до Красного Восстания с устройством городского транспортно-пешеходного бульвара. Появится новая культурная среда, мы получим настоящий театральный центр города – музыкальный театр, ТЮЗ, драмтеатр, зал симфонической музыки и театр кукол будут располагаться в пешей доступности друг от друга, – пишет на своей странице в сети Facebook Антон Жуков.

<p>Фото: (2) Facebook</p>

Фото: (2) Facebook

По его словам, сейчас дворец спорта практически утратил свои спортивные функции.

– Хоккей, ввиду наличия крытых ледовых площадок, туда уже не вернётся, футбола в городе нет, новый стадион запланирован на полуострове Кирова. Те секции, что располагаются в «Труде», уже давно нуждаются в более удобных и современных условиях. При всем при этом стадион с прилегающими площадками занимает территорию более 5 гектар в самом центре города. По мнению главного архитектора, это решение непростое и смелое, но я вижу потенциал в этом проекте, – отметил Антон Жуков.

<p>Фото: (2) Facebook</p>

Фото: (2) Facebook


<p>Фото: (2) Facebook</p> <p>Фото: (2) Facebook</p> <p>Фото: (2) Facebook</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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