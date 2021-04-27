Рекультивация в Байкальске пройдет под контролем ученых и общественников

Ввиду сложности объекта БЦБК решения по его рекультивации будут рассматриваться научным сообществом, а к контролю будут привлекать общественность. Об этом было заявлено 26 апреля на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с представителями Научного совета по глобальным экологическим проблемам Российской академии наук, общественного совета Минприроды России и общественного совета Госкорпорации "Росатом".

– Президентом РАН поставлена задача научного сопровождения проектов ликвидации накопленного экологического вреда и реабилитации территорий. Ввиду сложности объекта БЦБК решения по его рекультивации будут рассматриваться научным сообществом на самом высоком уровне. Такое сопровождение будет обеспечивать Научный совет по глобальным экологическим проблемам РАН, – подчеркнул декан химического факультета МГУ, и.о. председателя Научного совета по глобальным экологическим проблемам Российской академии наук Степан Калмыков.



Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации “Росатом” Андрей Лебедев отметил, что формат открытого взаимодействия с общественностью, включающий работу общественной приемной, регулярные технические туры на объект, встречи с населением, мы уже реализуем в Иркутской области.