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Иркутянин незаконно перевозил драгоценности в Китай

Мужчина перевозил их под видом сувенирной продукции, сообщают в таможне.

Сотрудники Новосибирского почтового таможенного поста выявили крупную партию изделий из золота и серебра общей стоимостью 3,7 млн рублей, которую под видом сувениров пытался вывезти в почтовых отправлениях из России в Китай проживающий в Иркутске уроженец КНР. 

Отправителями посылок мужчина указал своих родственников – отца, мать и малолетнего ребенка. Ценности были отправлены с интервалом в несколько дней из Иркутска и задержаны инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста в процессе контроля.

В почтовых отправлениях вместо заявленных в таможенных декларациях сувениров пересылались кольца, браслеты, цепочки из золота и серебра со вставками из драгоценных камней природного происхождения – алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, а также бусы из янтаря, бирюзы, жемчуга и нефрита.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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