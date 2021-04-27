Объем перевозок леса в 2021 году вырастет на 5,9% – ИПЕМ

На фоне государственного стимулирования и повышения требований к условиям транспортировки институт ИПЕМ ожидает сохранения данного тренда.

О предпосылках этих тенденций и прогнозах до 2025 года рассказал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на VI конференции «Рынок леса и пиломатериалов России».

«В 2012-2020 годах основная доля перевозок лесных грузов приходилась на круглые лесоматериалы (в 2020 году – 63%) и пиломатериалы (22%), – сообщил эксперт института. – Пиковые объемы как леса, так и общей погрузки были достигнуты в 2018 году. Последовательное повышение пошлин на экспорт круглых лесоматериалов оказало существенное влияние на структуру перевозок лесных грузов и спрос на подвижной состав».

Так, в 2012-2020 годах на 10,7% сократились объемы перевозки на платформах и на 18,7% в полувагонах, в то время как перевозки в прочих вагонах увеличились на 29,5%. За этот же период объемы перевозки лесных грузов в контейнерах вырос в 4 раза, в том числе за счет роста перевозок пиломатериалов (в 7,2 раза), а также фанеры и шпона (в 2,6 раз).

«Увеличение глубины переработки лесных грузов повышает и требования к условиям их транспортировки, особенно это касается обработанной древесины, чувствительной к перепадам влажности и температуры, поэтому озвученные тенденции будут сохраняться и дальше, как минимум до 2025 года, – пояснил Владимир Савчук. – По нашим прогнозам, в 2021 году перевозка лесных грузов в контейнерах вырастет не менее чем на 5,9%, в то время как погрузка лесных грузов на экспорт снизится на 1,2%, а парк платформ для перевозки лесоматериалов снизится на 4%».