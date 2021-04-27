В 2020 году переобучение прошли 122,6 тыс. работников Иркутской области

Это около четверти общей численности обследованных организаций, сообщает Иркутскстат.

Дополнительные профессиональные знания получают, как правило, без отрыва от производства. Оно имеет разные формы. Из общего числа обучавшихся 63,9 тыс. человек (52,2%) получили дополнительное профессиональное образование, 33 тыс. (26,9%) прошли профессиональное обучение, 28 тыс. (22,9%) – обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов, наставничества. А 2,2 тыс. человек (1,8%) учились по основным профессиональным образовательным программам.

Кроме того, 289 человек участвовали в национальных, региональных, отраслевых, корпоративных чемпионатах по методике «Волрдскиллс Россия».

При профессиональном обучении и получении дополнительного профессионального образования основной формой обучения являются программы повышения квалификации. По ним обучались 63,2% работников, получивших профессиональное образование, переподготовку прошли 8,7%, профессиональную подготовку – 7,9%.

Непосредственно в организации прошли профессиональное обучение 8,5 тыс. человек.

Много внимания обучению своих работников уделяют обрабатывающие производства, в течение года обучение прошли 38% занятых этим видом деятельности, а также органы образования (29%), добывающие предприятия (27), организации, осуществляющие транспортировку и хранение (24%).

Обучением охвачены работники разных категорий, от рядовых до руководителей. Среди прошедших дополнительное профессиональное обучение 47,7% – специалисты, 36,6% – рабочие, 12,4% – руководители, 3,3% – другие служащие.

Обучаются работники любого возраста, включая достигших пенсионного предела. В числе обученных лица старше 60 лет составили 6%, молодые работники (до 30 лет) – 16%. Средний возраст обученных работников – 41 год.