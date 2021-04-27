S7 Airlines представила эксклюзивную арт-ливрею

Впервые самолет был представлен в качестве пространства для творчества уличного художника, сообщают в пресс-службе компании.

S7 Airlines и Музей стрит-арта создали эксклюзивную ливрею для самолета Airbus A320. В отличие от всего воздушного флота S7 Airlines, лайнер практически полностью белый, а привычный ярко-зеленый цвет появляется лишь на хвосте, где по сюжету, над покраской «работает» мастер, которого художник, как будто случайно, поймал в объектив камеры. Самолет с бортовым номером VP-BOG выполнит первый рейс 30 апреля 2021 года по маршруту Минеральные Воды – Москва.

«Слоган S7 Airlines: «Займитесь счастьем». А это значит активно действовать, брать ответственность, создавать свою жизнь, свою компанию, делать их такими, как мечтаешь. Наш бренд во всем мире узнают по зеленым самолетам. Новая ливрея непривычная, белый цвет – как символ чистого листа, с которым начинает работать художник. Это идеальное пространство для творчества. Так, и от каждого сотрудника зависит, какой будет наша компания, какие ценности она несет, каких результатов достигает. За каждым полетом S7 Аirlines стоят люди, профессионалы, без которых нельзя представить работу авиакомпании. Конечно, это арт-метафора, никто не красит самолет валиком, да и мы выражаем признательность не только техникам, которые красят самолеты. Это – благодарность всей большой команде S7, которая ежедневно работает для того, чтобы лайнеры S7 Airlines поднимались в небо, и пассажиры могли открывать новые города», – говорит Элеонора Романова, CMO S7 Group.

Куратором проекта выступил Музей стрит-арта, который поддерживает современных уличных художников в трансляции их идей.

«Мы предложили создать эскиз ливреи в коллаборации с художником Иваном Симоновым как продолжение серии его работ #маленькиелюди. В своем проекте Иван фотографирует людей, которые зачастую остаются «за кадром», и создает коллажи в городском пространстве: размещает на разных поверхностях вырезанные из печатных изображений силуэты, которые сопровождаются кратким текстом. Подняться из города в небо – очень интересный формат для уличного художника», – рассказывает Татьяна Пинчук, директор Музея стрит-арта.