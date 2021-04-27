Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области снижается

За прошедшие сутки новой инфекцией заразились 133 жителя Приангарья.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, суточный прирост больных в Приангарье сократился до 133 случаев.

Выздоровели за день 163 человека. Скончались от болезни – 8 человек.