В Иркутске началось голосование за объекты благоустройства

В этом году впервые голосование проходит на новой федеральной платформе. Об этом сообщила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Марина Шевела.

– Голосовать могут все иркутяне с 14 лет. На сайте уже загружены все проекты территорий, их описание и фотографии. Для голосования необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг или подтвердить свою личность с помощью номера телефона, – добавила Марина Шевела.

Для проведения голосования и консультации жителей в торговых центрах, МФЦ и в общественных местах весь месяц будут работать 111 волонтеров. Голосование продлится до 30 мая.

Оставить свой голос за один из проектов благоустройства можно будет по следующим адресам: ТРК «Сильвер молл», ТРК «Яркомолл», ТРЦ «Модный квартал», ТРЦ «ЕвроПарк», ТРЦ «Юбилейный» (меняется с ТЦ «БУМ»), ТЦ «БУМ» (меняется с ТРЦ «Юбилейный»), Гипермаркет «Леруа Мерлен». Либо напрямую на сайте.