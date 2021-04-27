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Банк «Открытие» предлагает компенсировать бонусными рублями проценты по кредиту наличными

Держатели Opencard получили возможность вернуть проценты по своему кредиту наличными за бонусные рубли, накопленные при оплате покупок дебетовой или кредитной картой, сообщают в банке.

Опция доступна в интернет-банке и в мобильном приложении банка. Для этого клиенту необходимо в интернет-банке в разделе «Компенсировать операцию» выбрать вариант «Проценты по кредиту», либо в мобильном приложении перейти в раздел «Программа лояльности МАКС» и, нажав на кнопку «Потратить бонусы», выбрать операцию в разделе «Проценты по кредиту». Сумма будет моментально зачислена на карту.

Бонусные рубли начисляются в рамках программы лояльности Макс. Заказать Opencard для накопления бонусных рублей можно в любом отделении банка или в дистанционных каналах с бесплатной доставкой. Держатели карты получают кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки. Менять категории повышенного кэшбэка клиент может ежемесячно. Карта выпускается на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР.

С полными условиями компенсации процентов по кредиту можно ознакомиться в мобильном приложении или интернет-банке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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