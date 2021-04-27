Братский завод ферросплавов посетила токийская компания Mitsui & Co

Компания является постоянным покупателем продукции БЗФ, сообщают в пресс-службе завода.

БЗФ с 2009 года экспортирует для Mitsui & Co ферросилиций марки ФС75. Японские металлургические предприятия применяют братские ферросплавы для выплавки высокопрочной стали. Поездки в Братск специалистов из Японии проводятся регулярно для обновления информации о текущем производстве и о перспективах дальнейшей работы.

БЗФ продемонстрировала постоянным партнерам этапы производства и отгрузки продукции, которая по качеству не уступает мировым аналогам.

«Мы настроены на расширение сотрудничества с Mitsui & Co. В 2021 году планируем увеличить отгрузку ферросилиция в адрес компании», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.