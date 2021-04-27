Азиатско-Тихоокеанский банк запустил праздничный вклад «Спасибо Вам!» со ставкой до 6% годовых

С 23 апреля Азиатско-Тихоокеанский банк начал оформление нового сезонного вклада сроком 367 дней с растущей процентной ставкой.

Вклад «Спасибо Вам!» можно открыть в интернет-банке и мобильном приложении АТБ или в любом отделении банка. Минимальная сумма - 10 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Главным преимуществом вклада является растущая процентная ставка, которая зависит от периода нахождения средств на вкладе.

- До 182 дней включительно – 5% годовых;

- От 183 дней до 367 дней включительно – 6% годовых.

«Новые предложения к майским праздникам - наша добрая традиция. Мы каждый год разрабатываем для клиентов интересные и очень выгодные сезонные вклады. Вклад «Спасибо Вам!» с повышенной процентной ставкой позволит выгодно распорядиться деньгами, сохранить и приумножить накопления. Кроме того, с 23 апреля АТБ увеличивает процентные ставки в рублях по всем вкладам из действующей линейки. Максимальная ставка достигает 5,5% годовых», - прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Сейчас в банке действует сразу девять тарифных планов по вкладам, четыре из которых можно оформить онлайн и получить повышенную ставку. Вы можете самостоятельно рассчитать доходность прямо на сайте банка по ссылке.

У каждого вклада свои особенности и преимущества. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн - калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, иные условия и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.