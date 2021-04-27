69% сибиряков проведут майские праздники дома или на даче

Большинство жителей СФО не будут путешествовать во время майских каникул. При этом 58% сибиряков не намерены участвовать в массовых мероприятиях на майские праздники, а 85% не готовы потратить на отдых в начале мая больше 15 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие».

69% опрошенных жителей Сибири проведут майские каникулы дома или на даче.

В путешествие по России намерены отправиться 10% наших земляков. За границу отправятся лишь 4% сибиряков россиян, что вдвое превышает среднероссийский показатель.17% респондентов встретят большую часть майских праздников на работе.

42% заявили, что не боятся путешествовать на майские праздники из-за пандемии, потому что не собираются никуда ехать. 16% сообщили, что не боятся, потому что уже переболели коронавирусом. Еще 10% сообщили, что не опасаются путешествовать, поскольку уже вакцинировались (по официальным данным, в России пока вакцинировалось менее 6% населения).

23% сибиряков сказали, что опасаются пандемии, но все равно готовы ехать. А 10% настолько боятся заболеть COVID-19, что это станет причиной их отказа от путешествий на майские каникулы.

30% опрошенных сибиряков заявили о готовности участвовать на майские праздники в массовых мероприятиях, но исключительно на открытом воздухе. 44% сообщили, что никогда не участвуют в таких мероприятиях – по этому показателю жители Сибири входят в российскую тройку лидеров). 14% респондентов не будут участвовать в массовых мероприятиях из-за опасения заразиться коронавирусом, 11% заявили о готовности участвовать в любых праздничных массовых мероприятиях.

Около трети респондентов не готовы тратить на майские каникулы ни рубля. Еще 55% сибиряков ограничат свой «отпускной» бюджет на майские 15 тысячами рублей. Всего 8% опрошенных готовы потратить от 15 до 30 тысяч рублей, 6% - от 30 до 50 тысяч. 2% опрошенных по принципу «гулять так гулять» собираются потратить на майские каникулы свыше 100 тысяч рублей.